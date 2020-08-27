У колонії, працівниця якої вчинила самогубство, виявили низку порушень

Прокуратурою Кіровоградської області проведено перевірку обставин, що призвели до виникнення надзвичайної події в ДУ «Петрівська ВК №49», коли із вогнепальної зброї вчинила самогубство працівниця установи, ідеться на сайті прокуратури.

Працівники прокуратури провели перевірку в колонії, у ході якої було виявлено низку суттєвих порушень. Зокрема, прокуратура акцентувала на неналежну роботу працівників відділу режиму охорони установи в частині проходження первинної підготовки, проведення вступних інструктажів та відсутність дієвого контролю за підлеглими з боку керівництва виправної колонії.

На їх усунення прокуратурою начальнику установи було внесена вказівка з вимогою негайно вжити заходів щодо усунення наявних порушень та недопущення їх у подальшому.

Наразі за результатом прокурорського втручання виявлені порушення вимог законодавства усунуті, дев’ять працівників установи, з вини яких були допущені ці порушення притягнуто до відповідальності. // Прожектор