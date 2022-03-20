У Харкові затримали мородера, який обібрав фітнес-клуб
Салтівською окружною прокуратурою м. Харкова здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом замаху на крадіжку, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185 КК України)
За даними слідства, 18 березня 2022 року чоловік вкрав велотренажер та спортивний інвентар з фітнес-клубу, розташованого у Московському районі м. Харкова.
Після цього чоловік почав складати викрадене майно до своєї автівки, проте не встиг втекти.
19 березня 2022 року йому повідомлено про підозру. В порядку ст. 615 КПК України підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 30 діб. На автівку чоловіка накладено арешт.
Досудове розслідування проводять слідчі Харківського районного управління № 2 ГУНП в Харківській області.
Харківська обласна прокуратураTweet