У Харкові затримали мородера, який обібрав фітнес-клуб

Салтівською окружною прокуратурою м. Харкова здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом замаху на крадіжку, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185 КК України)

За даними слідства, 18 березня 2022 року чоловік вкрав велотренажер та спортивний інвентар з фітнес-клубу, розташованого у Московському районі м. Харкова.

Після цього чоловік почав складати викрадене майно до своєї автівки, проте не встиг втекти.

19 березня 2022 року йому повідомлено про підозру. В порядку ст. 615 КПК України підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 30 діб. На автівку чоловіка накладено арешт.

Досудове розслідування проводять слідчі Харківського районного управління № 2 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура