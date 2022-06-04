У Харкові затримано пару, яка викрала гуманітарну допомогу

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За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 45-річному чоловіку та 43-річній жінці за фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 2 травня 2022 року чоловік і жінка проникли до приміщення благодійного фонду, де зберігалась гуманітарна допомога для харків‘ян. Серед «здобутків» крадіїв — засоби гігієни та продукти харчування загальною вартістю майже 15 тис. грн. Після цього мародери втекли.

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Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Досудове розслідування проводить СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура

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