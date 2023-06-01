Загибель людей під час російського обстрілу: у КМДА проводяться обшуки

У двох департаментах Київської міської державної адміністрації проводяться слідчі дії.

Інформацію про це у коментарі УНН повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

Правоохоронці проводять слідчі дії в межах розслідування смертельного інциденту, якій стався цієї ночі. Коли люди не змогли потрапити до укриття, у результаті чого троє осіб, серед яких дитина, загинули від падіння уламків ворожої ракети.

Як повідомила УНН Надія Максимець, слідчі дії проводяться у Департаменті муніципальної безпеки та Департаменті охорони здоров’я.

Нагадаємо, що обшуки сьогодні також проводилися у Деснянській РДА.

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Під час ракетної атаки на Київ у ніч на 1 червня в Деснянського районі люди не змогли потрапити до укриття у медичному закладі. У результаті падіння уламків ракети загинуло троє людей (серед яких одна дитина), які опинилися на вулиці.

За процесуального керівництва Деснянської районної прокуратури міста Києва розпочато досудове розслідування за фактом службової недбалості з боку посадових осіб медичного закладу, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).

Мер міста Віталій Кличко вже заявив, що відповідальність за роботу укриття несе керівник медзакладу і глава району, який має контролювати роботу укриттів, що є на мапі міста і повинні працювати. Він також додав, що всі рішення щодо дій відповідальних осіб будуть ухвалені невідкладно.

Водночас у прокуратурі наполягають на необхідності проведення об’єктивного розслідування для визначення винних службових осіб.

Кличко заявляв, що слідство встановлює, чи відчиненим було укриття.