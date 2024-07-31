У Херсоні покидьок кинув гранату у людей: є загиблий та травмовані

Подія сталася сьогодні ввечері в Центральному районі міста. Наразі відомо, що 48-річний херсонець кинув на майданчику біля одного з магазинів, де відпочивали громадяни, гранату. В результаті вибуху одна людина загинула та п’ятеро чоловіків отримали поранення різного ступеню тяжкості. Наразі зловмисник затриманий. На місці події проводяться необхідні слідчі заходи.

Як розповів начальник Херсонського районного управління поліції Херсонщини Олександр Рогожин, близько 19:20 на спецлінію «102» надійшло повідомлення, що у мікрорайоні «Північний» на майданчику біля одного з магазинів стався вибух. В результаті чого були поранені громадяни та один чоловік загинув. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група Херсонського районного управління поліції, працівники карного розшуку, патрульна поліція.

На місці поліцейські встановили, що на майданчик, де відпочивали п’ятеро громадян, зайшов невідомий чоловік. Під час спілкування відпочиваючих із незнайомцем між ними виникло непорозуміння. Після чого останній пішов та через кілька хвилин повернувся й кинув гранату. В результаті вибуху загинув 69-річний пенсіонер. Також п’ятеро чоловіків віком від 32 до 41 року отримали поранення різного ступеню тяжкості. Зловмисник з місця події втік у невідомому напрямку.

Вжитими першочерговими слідчо-розшуковими заходами оперативники карного розшуку впродовж кількох хвилин встановили особу зловмисника. Його затримали за місцем проживання. Ним виявився 48-річний місцевий мешканець. Наразі тривають необхідні слідчі дії. Попередня кваліфікація злочину – ч. 3 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 «Умисне вбивство», ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Херсонської області