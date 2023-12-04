Незаконно заволоділи 5 га території дитячого оздоровчого табору на Чернігівщині: повідомлено про підозру екс-чиновнику та підприємцю

Слідчий Головного управління Нацполіції в Чернігівській області під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури повідомив колишньому керівникові одного з департаментів обласної влади, а також місцевому підприємцю про підозри у викраденні офіційних документів та у пособництві у придбанні права на майно шляхом обману.

Досудове розслідування встановило, що колишній чиновник обласної влади Чернігівщини вступив у злочинну змову з власником комерційного об’єкта нерухомості в Чернігівському районі. Бізнесмен прагнув будь-що розширити межі своїх володінь за рахунок сусідніх земель, а саме – території дитячого оздоровчого табору. Посадовець взявся йому допомогти.

Слідство з’ясувало, що у минулому десятилітті комерсант вже звертався до владних органів, плануючи орендувати жадані угіддя. Тоді районна влада дозволила йому розробку проєкту землеустрою, з перспективою передати близько 5 гектарів земель запасу в оренду для ведення фермерського господарства.

З часом апетити комерсанта зросли, тож тепер він вирішив присвоїти ці землі. Його спільник — чинний, но момент скоєння злочину, директор департаменту — таємно викрав з архіву оригінал розпорядження голови районної влади, де йшлося про оренду. Натомість зловмисники виготовили фальшиву копію документа, тільки вона вже містила дозвіл розробити проєкт землеустрою для передачі угідь у власність.

В подальшому екс-чиновник, послуговуючись підробленим розпорядженням та використовуючи чужий електронний підпис (без відома його власника, сертифікованого землевпорядника), увійшов до загальнодержавного кадастрового веб-ресурсу. Туди він завантажив незаконно виготовлений проєкт землеустрою, який також завірив краденим електронним підписом.

Безпосередні оборудки із затвердження передачі комунальних земель у приватну власність зловмисники провели у трьох різних областях, подалі від Чернігівщини. Всюди державні реєстратори, будучи введеними в оману та не підозрюючи про наявність неправдивих даних на офіційному веб-ресурсі, виконали передбачені законодавством дії. Легалізація незаконно добутих прав на майно відбулася.

За підсумками викладеного, слідчий Головного управління Нацполіції в Чернігівській області, за погодженням з прокурором Чернігівської обласної прокуратури, повідомив екс-чиновнику про підозру у вчиненні низки кримінальних правопорушень. Колишній директор департаменту підозрюється:

у викраденні офіційних документів, вчиненому з корисливих мотивів (ч.1 статті 357 Кримінального кодексу України);

в пособництві у придбанні права на майно шляхом обману за попередньою змовою групою осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Комерсанту також повідомили про підозру за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області