У Херсоні викрито ще одного держзрадника, який під час окупації працював на ворога

Чоловік підтримав «рускій мір» та працював наглядачем у виправній колонії тимчасово окупованого Херсону. Щоб продемонструвати ворогу свою вірність, він добровільно подав документи на отримання російського громадянства. Йому може загрожувати довічне позбавлення волі.

Оперативники Херсонського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно з колегами з обласного управління СБУ та слідчими ДБР систематично проводять заходи з викриття осіб, які під час тимчасової окупації Херсонщини працювали у незаконних правоохоронних органах, публічно висловлювали проросійську позицію та виконували ворожі накази.

Цього разу список держзрадників поповнив колишній співробітник Державної виконавчої служби. 33-річний фігурант не виїхав на підконтрольну Україні територію, зрадив присязі заради посади «младшего інспєктора 1 катєгоріі групи надзора отдєла бєзопаснасті Сєвєрной ісправітєльной калоніі №90». Під час служби на окупантів чоловік виконував незаконні накази, здійснював нагляд за громадянами України, в тому числі з активною проукраїнською позицією.

Також перебіжчик добровільно подав документи на отримання паспорта громадянина російської федерації.

Правоохоронці провели у чоловіка санкціоновані обшуки, в ході яких виявили і вилучили заборонену символіку, службові документи та бухгалтерські розрахунки отриманого грошового забезпечення у російській валюті.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури перебіжчику інкриміновано ч. 2 ст. 111 (Державна зрада) Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічне ув’язнення.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України