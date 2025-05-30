У Херсоні затримали 4-х колаборантів, які співпрацювали з рашистами під час окупації

Служба безпеки та Національна поліція затримали у Херсоні ще чотирьох колаборантів, які співпрацювали з рашистами під час окупації міста.

Серед затриманих – головний спеціаліст одного з відділів Херсонської міськради.

За матеріалами справи, під час захоплення обласного центру вона працювала приватним бухгалтером, але згодом добровільно вступила до місцевої окупаційної адміністрації рф.

Там жінка очолила підрозділ у так званому «управлінні праці та соцзахисту населення» у захопленому на той час Херсоні.

Перебуваючи на «посаді», колаборантка передавала персональні дані місцевих жителів до окупаційних «виборчкомів» для проведення фейкового референдуму рф.

Після звільнення Херсона колаборантка «залягла на дно», а згодом, приховавши факт співпраці з рф, влаштувалася до міськради.

Ще двоє фігурантів – місцеві жителі, які після захоплення обласного центру вступили до «адміністрації» окупаційних тюрем.

Один із колаборантів став «черговим помічником» керівника створеного рашистами місцевого «слідчого ізолятора» репресивних органів рф.

Перебуваючи у складі псевдоустанови, він охороняв тюремні камери, до яких окупанти звозили учасників руху опору в регіоні.

Інший ворожий поплічник добровільно погодився охороняти периметр окупаційної в’язниці, яку агресор створив на базі захопленої виправної колонії.

Четвертою фігуранткою є ще одна мешканка Херсону, яка на початку повномасштабної війни приєдналася до окупаційного «мвс рф».

Ставши «інспектором групи аналізу, планування та обліку Корабельного відділу», колаборантка наводила озброєні загони рашистів на оселі українських патріотів.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за чч. 5, 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Херсонській та Чернігівській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласних прокуратур.

Служба безпеки України