У Хмельницькому працівники поліції викрили таксиста-сутенера

Працівники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, ГУНП в Хмельницькій області, спільно з оперативниками та слідчими з Хмельницького відділу поліції затримали водія таксі, який займався сутенерством.

37-річний хмельничанин, надаючи послуги з приватних перевезень, паралельно займався пошуком осіб для незаконного надання сутенерських послуг за грошову винагороду.

Зловмисника затримали безпосередньо у момент, коли він організовував чергову зустріч клієнта з двома панянками, котрі надавали інтимні послуги.

Чоловік не лише виконував роль сутенера, а й охороняв дівчат та підшуковував місця для їхніх зустрічей з клієнтами. За це забирав собі майже 40 відсотків прибутку.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 статті 303 Кримінального кодексу України — Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області