У Хмельницькому затримали групу осіб, які вимагали у місцевого жителя 100 тисяч гривень

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Двоє зловмисників протягом декількох місяців, погрожували чоловіку і вимагали сплатити неіснуючий борг. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України.  Санкція статті передбачає максимальне покарання до 7 років позбавлення волі.

Сьогодні, 31 березня, у ході проведеної операції оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області спільно з працівниками кримінальної поліції, слідчими слідчого управління поліції області за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури та силової підтримки спецпризначенців затримали групу осіб, які вимагали в хмельничанина 100 тисяч гривень.

Двоє затриманих протягом декількох місяців, погрожуючи застосуванням насильства та знищенням майна потерпілого, з надуманих підстав вимагали у чоловіка зазначену суму. Для конспірації вони наказали потерпілому перерахувати кошти на вказаний банківський рахунок.

Після перерахунку частини зазначеної суми зловмисників затримали в порядку ст. 208 Кримінального кодексу України.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Наразі вирішується питання про оголошення затриманим підозри та обрання їм запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області

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