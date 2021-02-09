У Хмельницькому затримали зловмисника, який пограбував 9-річну дівчинку

Нападника помістили до ізолятора тимчасового тримання. Чоловікові може загрожувати до 6 років позбавлення волі.

Вчора до Хмельницького районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що в обласному центрі по вулиці Тернопільській близько 16.00 години невстановлений чоловік перестрів 9-річну дівчинку та, погрожуючи їй, вихопив у дитини мобільний телефон «iPhone» та конверт, у якому було 700 гривень.

На місце події невідкладно виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці переглянули відео з прилеглих камер спостереження, які зафіксували момент скоєння злочину та обличчя нападника.

Поліцейські почали перевіряти прилеглі будинки, і в цей момент на них з під’їзду вибіг грабіжник. Тут його і затримали.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 6 років позбавлення волі. Наразі слідчі дії тривають.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області