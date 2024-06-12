У Хмельницькій області чоловік напав з ножем на працівника військкомату

У населеному пункті Книжківка Хмельницької області чоловік з ножем напав на працівника ТЦК під час перевірки документів. Його затримали, тривають слідчі дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Хмельницького обласного ТЦК та СП.

“Під час перевірки документів громадянин 1984 року народження дістав ніж та здійснив напад на військовослужбовця якого поранив у ліве плече зі сторони спини. Надалі групою оповіщення вжито заходи щодо затримання правопорушника та викликано наряд поліції”, – йдеться в повідомленні.