На Рівненщині психічно хворий зарубав сокирою сусіда

11 серпня у селі Іванчі Володимирецького району агресивний сусід напав на 45-річного чоловіка та зарубав його сокирою. Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Рівненської області.

Про інцидент правоохоронців повідомила мешканка села Іванчі. Після прибуття на місце події поліцейські виявили чоловіка з травмами голови. На жаль, травми виявились не сумісні з життям. Медики констатували смерть.

Слідчі з’ясували, що 42-річний сусід покійного у стані алкогольного сп’яніння пошкодив двері у помешкання чоловіка, а після цього наніс йому удари сокирою у потилицю. Поліція застала зловмисника у процесі прибирання місця злочину.

Затриманому повідомили про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Як з’ясували поліцейські, затриманий має психічні розлади та перебуває на обліку. // rivne.media