У Хмельницькому 33-річний злодій обікрав приватний будинок на суму понад ₴430 000

Зловмисник виніс з будинку місцевої жительки грошові кошти та цінні речі. Поліцейські встановили особу крадія. Наразі він перебуває під вартою.

До поліції із заявою про крадіжку звернулася 38-річна хмельничанка. Поки вдома нікого не було, у її будинок в мікрорайоні Книжківці проник невідомий. Зловмисник пошкодив вікно, заліз всередину та викрав іноземну валюту, ювелірні вироби та деяку техніку. Приблизна сума збитків, завданих потерпілій, склала понад 430 000 гривень.

Працівники поліції оперативно-розшуковими заходами встановили, що злочин вчинив житель обласного центру, який і раніше притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки з проникненням у житло.

Слідчі Хмельницького районного управління поліції оголосили крадію підозру за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Суд обрав 33-річному чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області