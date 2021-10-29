В Одесской области задержали иностранца, сбежавшего из-под стражи в Молдове

Злоумышленник сломал электронный браслет.

В Одесской области задержан подозреваемый в убийстве иностранец, который сбежал из-под стражи в Молдове.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Белгород-Днестровского отряда ГПСУ, мужчину задержали вчера пограничники отряда совместно с представителями Национальной полиции Украины.

По данным пресс-службы, на территории сопредельного государства злоумышленник должен был ответить перед судом за покушение на убийство, но ему удалось сбежать.

Задержать гражданина Молдовы со сломанным электронным браслетом удалось уже на территории Украины.

«Получив оперативную информацию о том, что в районе населенного пункта Казачий, вероятно, скрывается преступник, пограничники немедленно организовали поисковые мероприятия и вскоре обнаружили место его укрытия», — рассказали в отряде.

В настоящее время злоумышленник содержится в специальном помещении, в ближайшее время его передадут правоохранительным органам Республики Молдова.