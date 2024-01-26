На Хмельниччині судитимуть водія вантажівки, який важко травмував поліцейського

Внаслідок ДТП 44-річний поліцейський групи реагування патрульної поліції отримав тяжкі тілесні ушкодження. Лікарям довелось ампутувати йому ногу. Також правоохоронець частково втратив зір і слух.

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася 10 жовтня 2023 року близько 20:30 години на трасі поблизу смт Летичів.

28-річний житель Запоріжжя, керуючи вантажівкою «Renault Premium», допустив зіткнення з іншою вантажівкою, після чого наїхав на 44-річного поліцейського групи реагування патрульної поліції, який у цей час перебував на острівці безпеки.

Поліцейського з численними травмами госпіталізували до Летичівської багатопрофільної лікарні. На жаль, йому довелось ампутувати ногу. Також правоохоронець частково втратив зір і слух. Він продовжує лікування амбулаторно.

Наразі слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Хмельницькій області за процесуального керівництва прокуратури вже завершили досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт стосовно водія вантажівки скеровано до суду. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років ув’язнення.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області