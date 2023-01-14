У Хмельницькому до 7 років ув’язнення засуджено чоловіка, який через ревнощі намагався вбити знайомого

Суд визнав хмельничанина винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, подія сталася 18 грудня 2021 року близько 22:00 години у дворі будинку по вулиці Лікарняній. 39-річний місцевий житель на ґрунті ревнощів розпочав словесний конфлікт із 41-річним знайомим. Під час суперечки зловмисник завдав декілька ударів ножем у груди опонентові. Після скоєного чоловік зник з місця події.

Потерпілого терміново госпіталізували і прооперували, що і врятувало йому життя. Нападника поліцейські розшукали неподалік від його місця проживання. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

11 січня Хмельницький міськрайонний суд завершив розгляд матеріалів кримінального провадження, визнав чоловіка винним у вчиненні замаху на вбивство і засудив його до 7 років ув’язнення.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області