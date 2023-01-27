У Хмельницькому оперативно затримали молодика, який кинув гранату у двір будинку

Внаслідок вибуху було пошкоджено два автомобілі та вікна в кількох квартирах. Ніхто не постраждав.

24 січня близько 19:00 години на лінію «102» надійшло повідомлення про те, що у дворі будинку по вулиці Львівське шосе стався вибух. На місце події одразу виїхало керівництво поліції міста та області, слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи та інші спеціалісти.

Фахівці встановили, що у дворі стався вибух гранати, попередньо — «Ф-1». У результаті було пошкоджено два автомобілі «ВАЗ 2107» та «Фольксваген Пассат», а також вікна на 1-3 поверхах будинку.

У ході проведення першопочаткових пошукових заходів, спрямованих на розкриття злочину, хмельницькі оперативники встановили, що до вчинення злочину може бути причетний 27-річний житель будинку, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки.

Під час огляду квартири, де проживав зловмисник, поліцейські виявили кільце від гранати. Тобто він просто кинув її з вікна у двір.

Усі зусилля правоохоронців були спрямовані на пошук і затримання молодика. І вже близько 1-ї ночі його розшукали в одному із хостелів міста.

Наразі зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва прокуратури йому вже оголошено підозру за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Йому може загрожувати до 7 років ув’язнення.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу на період розслідування. Також поліцейські встановлюють походження боєприпасу.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області