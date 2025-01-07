Ремонт вентиляції у столичній в школі зі збитками понад ₴600 тис. – повідомлено про підозру начальнику управління освіти

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Святошинської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру у зловживанні владою начальнику управління освіти Святошинської РДА, який погодив виконання робіт з ремонту вентиляційної системи в одній зі шкіл району з використанням матеріалів за завищеною вартістю (ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, в жовтні 2021 року управління освіти та підрядна організація уклали договір на виконання ремонту вентиляційної системи школи вартістю понад 3 млн гривень.

В той же час, начальник управління освіти, знаючи, що управління безпосередньо не провело аналіз цін на матеріали, до отримання експертного звіту щодо кошторису проєкту ремонту, погодив підряднику безпідставно завищені ціни. Як наслідок за ремонтні роботи переплатили понад 600 тис гривень з бюджету столиці.

Пресслужба Київської міської прокуратури