У Хмельницькому судитимуть організаторів та учасників кримінальної «сходки» в СІЗО

Наразі слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури вже завершили досудове розслідування і скерували обвинувальні акти до суду.

Нагадаємо, у липні 2023 року правоохоронці за сприяння ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» викрили організацію та проведення злочинного зібрання в установі.

Зокрема, на «сходці» одного з підозрюваних призначили так званим «смотрящим» за установою, а також вирішили питання щодо розподілу коштів, отриманих злочинним шляхом, та розподілили сфери впливу.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області спільно зі слідчими обласного управління поліції, організували та брали участь у злочинному зібранні так звані «смотрящі» за СІЗО, «тіньовими потоками» та окремими корпусами. За результатами «зустрічі» вирішили ряд фінансових питань та розподілили сфери впливу.

Після того, як поліцейські повідомили «смотрящому» за Хмельницьким слідчим ізолятором підозру, він втратив свій «статус». Відтак представники злочинного світу вирішили організувати так звану «онлайн-сходку», аби наділити колегу по цеху більш ширшими повноваженнями.

Фігурантам «сходки» слідчі поліції оголосили підозри. Щодо більшості учасників матеріали вже скерували до суду раніше. А зараз слідчі завершили розслідування за ч. 1 ст. 255-2 (Організація або сприяння у проведенні злочинного зібрання (сходки) Кримінального кодексу України щодо самого «смотрящого» та наближеної до нього особи. Обвинуваченим загрожує до 12 років ув’язнення.

Сектор комунікації поліції