У Хмельницькому в ДТП загинув 64-річний скутерист

Дорожньо-транспортна пригода сталася 10 травня близько 6-ї години ранку по вул. О. Скоблі.

44-річний місцевий житель, керуючи автомобілем «Hyundai Getz», допустив зіткнення з електроскутером «The City Power», за кермом якого перебував 64-річний чоловік.

У результаті ДТП скутерист від отриманих травм загинув на місці події.

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років ув’язнення. Розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області