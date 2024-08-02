У Хмельницькому за вимагання ₴100 тисяч та грабіж судитимуть 35-річного зловмисника

За скоєне підозрюваному загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

У квітні слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ та УСБУ викрили зловмисника, який вимагав у жителя обласного центру 100 тисяч гривень надуманого боргу.

Підозрюваний постійно телефонував потерпілому, переслідував, погрожував розправою та застосовував фізичне насильство. Він навіть декілька разів навідувався до оселі потерпілого, звідки відкрито викрав телевізор та мобільний телефон.

Наляканий чоловік боявся за своє життя і передав вимагачу спочатку 10 тисяч гривень, а потім 39. Після передачі останньої суми зловмисника затримали поліцейські.

Наразі слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури вже завершили розслідування за ч. 4 ст. 186 (Грабіж) та ч. 4 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт вже скерували до суду.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області