У Хмельницькому затримали адвоката, який за 1500 доларів обіцяв вплинути на рішення судді

За таку суму адвокат мав вирішити в суді питання щодо непритягнення клієнта до адміністративної відповідальності за кермування автомобілем у нетверезому стані.

Слідчі встановили, що адвокат вимагав у свого клієнта 1500 доларів США за вплив на одного із міськрайонних суддів Хмельницької області для непритягнення правопорушника до адміністративної відповідальності, передбаченої статтею 130 КУпАП. У разі несплати цієї суми адвокат погрожував чоловіку позбавленням права керування автомобілем.

Вчора, 1 листопада, під час отримання другої частини зазначеної суми – 1200 доларів США – зловмисника затримали поблизу приміщення суду у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Задокументували злочинну діяльність фігуранта слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводження працівників Служби безпеки України та під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає ув’язнення терміном до восьми років з конфіскацією майна.

Національна поліція України