У Хмельницькому затримали чоловіка, який убив жінку, обікрав та підпалив її квартиру

Зловмисником виявився 30-річний місцевий житель, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Слідчі вже оголосили йому про підозру у вчиненні вбивства з корисливих мотивів, розбійного нападу і викраденні документів. За скоєне зловмисникові може загрожувати довічне ув’язнення.

23 вересня на лінію «102» надійшло повідомлення, що з однієї із квартир по вулиці Волочиській, де проживає літня жінка, йде дим. Двері зачинені.

На місце події невідкладно виїхала слідчо-оперативна група. У квартирі правоохоронці виявили тіло 80-річної власниці. Як згодом показала експертиза, жінка померла від удушення. Одразу було зрозуміло, що зловмисник шукав цінні речі, адже все довкола було перевернуто. Щоб приховати злочин, він навіть здійснив підпал.

Родичі загиблої повідомили поліцейських, що з квартири зникло більше 20-ти тисяч гривень, ювелірні вироби, техніка та документи.

Упродовж тижня правоохоронці провели цілий ряд оперативно-розшукових заходів, у результаті яких встановили особу підозрюваного. Ним виявився 30-річний місцевий житель, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Він був знайомий з пенсіонеркою, адже раніше мешкав по сусідству.

Під час обшуків поліцейські вилучили у зловмисника викрадені документи та речі. Техніку та частину ювелірних виробів він уже встиг збути, проте правоохоронці встановили покупців і вилучили їх.

Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області за процесуального керівництва прокуратури вже оголосили йому про підозру за п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів), ч. 4 ст. 187 (Розбій) та ч. 3 ст. 357 (Викрадення документів) Кримінального кодексу України. За скоєне підозрюваному може загрожувати до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Найближчим часом у суді йому буде обрано міру запобіжного заходу на період розслідування.

Головне управління Національної поліції в Хмельницькій області