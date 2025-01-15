У Хмельницькому затримали шахрая-гастролера, який ошукав пенсіонерку за схемою «ваш родич у біді»

Зловмисник виманив у 74-річної жінки 26 тисяч гривень. Правопорушником виявився житель м. Одеси, який і раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Правоохоронці затримали шахрая на залізничному вокзалі, коли той уже з квитком у руках чекав на потяг додому.

Подія сталася 11 січня. Близько 12:30 години до пенсіонерки подзвонила невідома особа, яка, представившись лікарем, повідомила потерпілій, що її невістка потрапила у ДТП, і на лікування негайно потрібні кошти.

Вже незабаром шахрай приїхав до старенької додому по гроші. Та без вагань віддала йому всі свої заощадження — 26 000 гривень. Коли ж потерпіла зв’язалась із родичкою та зрозуміла, що її ошукали, то одразу звернулась за допомогою до поліції.

Правоохоронці, переглянувши відео з камер спостереження, оперативно встановили місце знаходження зловмисника. Ним виявився 33-річний одесит. Працівники кримінальної поліції затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на залізничному вокзалі. Підозрюваний придбав квиток до Одеси й очікував на потяг.

Наразі слідчі Хмельницького районного управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури вже оголосили зловмиснику підозру за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. На період розслідування суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі слідчі дії тривають.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області