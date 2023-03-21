Судитимуть волинянина, який відібрав у чоловіка телефон та зняв із картки 40 000 гривень

Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 20-річним жителем села Грив’ятки Ковельського району в умовах воєнного стану грабежу та крадіжки, а також несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем (ч. 4 ст. 186, ч. 4 ст. 185, ч.1 ст. 361 КК України).

За даними слідства, судимий уже за крадіжки молодик зранку 20 січня 2023 року у селищі Люблинець попросив у 48-річного перехожого телефон – нібито для того, щоб подзвонити – та утік.

Згодом, отримавши доступ до мобільного банкінгу «Приват24» у викраденому телефоні, він викрав ще і 40 000 гривень із банківської картки потерпілого та розпорядився ними на власний розсуд.

Пароль до системи «Приват24» зловмисник підглянув у маршрутці, коли чоловік необачно на очах у інших пасажирів перевіряв баланс на картці.

Обвинуваченого у вчиненні цих злочинів волинянина очікує суд.

Пресслужба Волинської обласної прокуратури