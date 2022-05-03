У Житомирі викрили групу наркодилерів та затримали її організаторів

2 травня слідчі поліції оголосили підозри чотирьом жителям обласного центру, які налагодили схему поширення наркотиків на території Житомирщини. Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання та в транспортних засобах співучасників правоохоронці вилучили ймовірно метадон, боєприпаси, зброю та інші свідчення протиправної діяльності. Організаторів групи затримали, триває досудове розслідування.

Викриття злочинної групи відбулось у взаємодії регіонального Управління боротьби з наркозлочинністю ДБН Національної поліції зі співробітниками УСБУ області та під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури.

У середині квітня слідчі ГУ Національної поліції області розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Підставою для досудового розслідування стали зібрані оперативниками свідчення про діяльність жителів обласного центру, які займалися збутом наркотичних засобів.

Попередньо, 42-річний житель обласного центру створив і налагодив стійку схему збуту метадону. Його співвиконавицею стала 45-річна співмешканка. Обоє вже були раніше засуджені за наркозлочини, у тому числі за зберігання, збут та виготовлення заборонених речовин.

Вони залучили до своєї протиправної діяльності ще двох жителів м. Житомира, один з яких раніше судимий. За оперативними відомостями, учасники групи щомісячно розповсюджували близько пів кілограма наркотичного засобу, а їхній заробіток складав понад 350 тисяч гривень.

Відтак слідчі ГУНП Житомирщини спільно з оперативниками обласних Управлінь боротьби з наркозлочинністю Нацполіції та СБУ, із залученням кінологічної служби та за силової підтримки працівників роти поліції особливого призначення ГУНП, провели 8 санкціонованих обшуків в оселях та транспортних засобах фігурантів.

У результаті вилучили кристалічну речовину білого кольору, банківські картки та засоби зв’язку, електронні ваги та інші свідчення протиправної діяльності.

Також у помешканні організатора виявили дві гранати з підривачами та пістолет з магазином. Відповідні відомості були внесені до реєстру досудових розслідувань за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Все вилучене направлено на дослідження до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Організатора та його співвиконавицю поліцейські затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. 2 травня їм та ще двом учасникам групи слідчі оголосили про підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України.

Відповідно до чинного законодавства причетним до протиправної діяльності може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Житомирської області