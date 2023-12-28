За зґвалтування двох дітей до 15 років ув’язнення засуджено жителя Житомирщини

За публічного обвинувачення ювенального прокурора Коростишівської окружної прокуратури 26-річного місцевого жителя визнано винним у зґвалтуванні дітей, вчиненому повторно щодо малолітнього хлопчика (ч. ч. 3, 4, 6 ст. 152 КК України).

Його засуджено до 15 років позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що особливо тяжкі злочини стосовно двох сусідських хлопчиків, неповнолітнього та малолітнього братів, скоїв житель Житомирського району.

Насильницькі дії над сусідськими хлопчиками, які є рідними братами, вчиняв неодноразово.

У липні 2019 року він під вигаданим приводом покликав неповнолітнього (з ним пішов і менший брат) до напівзруйнованої будівлі, що на околиці села. Коли потерпілі опинилися у закинутому приміщенні наодинці з обвинуваченим, він пригрозив старшому фізичною розправою та зґвалтував його. При цьому залякав, щоб нікому не розповідав.

Тоді ж сексуальне насильство скоїв і над меншим хлопчиком, скориставшись його безпорадним станом та неусвідомленням, у міру свого малолітнього віку, характером дій, які з ним вчиняють. Згодом, у липні 2021 року, вивіз потерпілого на мопеді у поле, де повторно зґвалтував. За мовчання малолітньому купував морозиво, подарував мобільний телефон.

Свою вину в суді обвинувачений не визнав.

З дня затримання – і до набуття вироком законної сили перебуває під вартою.

Інформацію про засудженого внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури