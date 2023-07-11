Житель «лугандона» бросил гранату в машину со своей бывшей женой и дочерью

Вечером 10 июля 38-летняя Евгения вместе с дочкой Варварой и дедом поехали к бывшему мужу, 56-летнему Сергею Соломянчуку в город Антрацит.

Дома Сергея не было — Варвара спокойно собрала вещи, убрала их в машину и уже готовилась уезжать, как на пороге появился бывший. В какой-то момент Сергей зашёл в дом и вернулся с гранатой. После коротких угроз он кинул гранату в машину, где сидела Евгения с Варварой.

Дед женщины, стоявший неподалеку, успел предупредить внучку — Евгения и Варвара выбегали из машины, когда граната взорвалась.

Девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии — у неё диагностирован закрытый перелом и множественные осколочные ранения, у Евгении врачи также выявили осколочное ранение. Сергей задержан, против него возбудили дело за покушение на убийство двух и более лиц. // Baza