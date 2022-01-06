Загибель трьох пацієнтів та лікаря: у Запоріжжі судитимуть службових осіб обласної інфекційної лікарні

Досудовим розслідуванням встановлено, що до пожежі в медичній установі, під час якої загинули люди, призвели грубі порушення пожежної безпеки та правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

У лютому 2021 року в одній з палат-боксів відділення анестезіології та інтенсивної терапії Комунального некомерційного підприємства «Обласна інфекційна клінічна лікарня», де лікувалися хворі на гостру респіраторну хворобу COVID-19, сталося загоряння. В результаті пожежі загинули троє пацієнтів та лікарка-анестезіолог, інші два пацієнти отримали опіки та отруєння продуктами горіння.

Поліція розпочала досудове розслідування і за наявності достатніх доказів завідувачу господарсько-обслуговувального персоналу лікарні було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) та ч. 2 ст. 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

В ході подальшого досудового розслідування, у листопаді 2021 року, колишньому головному лікарю медичної установи було повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень за такими ж статтями Кримінального кодексу, як і першому фігуранту.

Наразі, слідство у кримінальних провадженнях, яке здійснювалось слідчими Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, завершено. За погодженням з обласною прокуратурою, до суду скеровано обвинувальні акти відносно службових осіб обласної інфекційної клінічної лікарні.

Відділ комунікації поліції Запорізької області