У Хмельницькому жінка наїхала на поліцейського, «рятуючи» чоловіка від співробітників ТЦК
Хмельницький міськрайонний суд відправив під нічний домашній арешт підозрювану, яка завдала легких тілесних ушкоджень працівнику правоохоронного органу.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.
У цей час до автомобіля підійшла жінка, сіла на водійське сидіння, зачинивши усі двері транспортного засобу. Далі вона завела машину і почала їхати на поліцейського, який стояв попереду. У результаті жінка бампером в’їхла у ногу правоохоронця. Як наслідок, поліцейський зазнав легких тілесних ушкоджень.
Разом із нічним домашнім арештом Феміда поклала низку обов’язків на підозрювану. Зокрема, їй заборонено відлучатися з Хмельницького без дозволу слідчого, прокурора або суду; необхідно здати на зберігання відповідному органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України.
Також жінка повинна повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.Tweet