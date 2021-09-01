У Калуші в результаті вібуху загинув чоловік

За попередньою інформацією, у квартирі п`ятиповерхівки вибухнула граната. У рамках кримінального провадження заплановано ряд слідчих дій.

Вчора о 20:15 до поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що у квартирі він виявив свого сина із тілесними ушкодженнями.

На місце події виїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти.

Попередньо встановлено, що мешканці будинку близько 16:00 почули звук, схожий на вибух, але не зорієнтувалися, де він пролунав.

У квартирі, де стався вибух, поліцейські виявили 51-річного чоловіка, який помер від травм, імовірно – отриманих внаслідок вибуху гранати.

На місці події криміналісти вилучили залишки вибухового пристрою, їх направлять на проведення експертизи.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією — ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство із додатковою кваліфікацією — нещасний випадок) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

У рамках досудового розслідування будуть встановлені всі обставини події.

Поліція Івано-Франківської області