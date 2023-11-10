У Кам’янці-Подільському затримали чоловіка, який до смерті побив власну матір

Наразі зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчі за процесуального керівництва прокуратури вже оголосили йому підозру за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

8 листопада до поліції надійшло звернення від мешканців одного з будинків по вулиці Васильєва про те, що вже декілька днів не бачили свою 61-річну сусідку. Жінка проживала зі своїм сином та ніколи не зникала на такий довгий час. Приїхавши на виклик, правоохоронці виявили в квартирі тіло пенсіонерки. Її 38-річний син, який також перебував у квартирі, одразу зізнався у вбивстві матері.

У ході розслідування попередньо встановлено, що перебуваючи вдома, чоловік розпочав сварку з матір’ю. Під час конфлікту він схопив металеву палицю, вдарив жінку по голові та залишив її помирати. В подальшому від отриманої травми пенсіонерка померла.

Поліцейські затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує 15 років позбавлення волі.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області