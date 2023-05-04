У Кам’янці-Подільському затримали молодика, який убив рідного батька

27-річному зловмиснику слідчі вже оголосили підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ, санкція якої передбачає до 15 років ув’язнення. У якості запобіжного заходу суд обрав йому тримання під вартою.

Подія трапилась 29 квітня в м. Кам’янець-Подільський по вулиці Привокзальній. В одній із кімнат гуртожитку сусіди виявили тіло 60-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті. Попередньо з кімнати було чути запах диму. Як виявилось, чоловіка вбили, а щоб приховати сліди злочину, намагалися спалити тіло.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група райуправління, фахівці з ГУНП в Хмельницькій області, керівництво поліції. Правоохоронці опитали сусідів та усіх можливих свідків. Головна підозра впала на 27-річного сина загиблого, який зник у невідомому напрямку і не виходив на зв’язок. Молодика оголосили в розшук.

Оперативники розшукали і затримали підозрюваного 2 травня. Як виявилось, він разом зі співмешканкою переховувались у нежитлових будовах міста. Знаряддя вчинення злочину — ніж — поліцейські теж знайшли в кущах, куди його викинув затриманий.

Наразі слідчі вже оголосили молодику підозру. За скоєне йому може загрожувати до 15 років ув’язнення. На період досудового розслідування чоловік перебуватиме під вартою.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області