Викрито колаборанта, який відповідав за «внутрішню політику» під час окупації м. Ізюм

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 28-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Дізнанням встановлено, що під час захоплення представниками держави-агресора м. Ізюм місцевий мешканець вирішив співпрацювати з новою «владою».

Пристосуванець добровільно погодився на пропозицію від загарбників та обійняв посаду у фейковій адміністрації.

Чоловік став «головним спеціалістом відділу внутрішньої політики тимчасової військово-цивільної адміністрації Ізюмського району Харківської області».

Колаборант виконував розпорядження, надані його безпосереднім керівником, пов’язані з розвитком суспільно-політичної ситуації в районі.

Наразі підозрюваний переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Дізнання проводить Ізюмський РУП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура