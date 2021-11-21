У кар’єрі на проспекті Харкова знайшли вбитого чоловіка: особу встановлюють
У Харкові виявили тіло громадянина з ознаками насильницької смерті вранці 20 листопада у кар’єрі по проспекту Тракторобудівників.
Про це повідомляє УНН із посиланням на поліцію Харківської області.
Прикмети чоловіка: на вигляд 60-65 років, середньої статури, обличчя овальне, ніс прямий довгий, трохи відтопирені вуха, волосся, борода та вуса з просіддю.
Був одягнутий у куртку сіро-чорного кольору, чорні спортивні штани, кросівки синьо-сірого кольору з написом “Ecco”.
Слідчими відділу поліції № 2 Харківського райуправління поліції № 2 ГУНП в Харківській області відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
На даний час поліцією вживаються заходи щодо встановлення особи чоловіка, та осіб, причетних до його вбивства.Tweet