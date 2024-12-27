У Карпатах затримали групу добре екіпірованих чоловіків, які намагались втекти до Румунії

Прикордонники Чернівецького загону затримали в Карпатах 4 мешканців Запорізької області, які намагалися незаконно потрапити до Румунії.

Західне регіональне управління ДПСУ у Facebook

Зазначається, що оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону здобули випереджувальну інформацію про можливий незаконний перетин держкордону групою осіб.

“На Святвечір, 24 грудня, групу “туристів” за допомогою технічних засобів вдалось виявити на ділянці відділу прикордонної служби “Селятин”. Добре екіпіровані незнайомці у маскувальних костюмах з наплічниками прямували гірською дорогою до українсько-румунського кордону”.

Невдовзі група реагування спільно зі співробітниками СБУ Чернівецької області наздогнала та затримала 4 чоловіків.

“Правопорушниками виявились четверо жителів Запорізької області, віком 21, 23, 39 та 44 роки, які зізнались про намір незаконно потрапити до Румунії”, – повідомили у регіональному управлінні ДПСУ.

Зазначається, що до екстремальної подорожі у горах чоловіки підготувалися ретельно: подбали про їжу, воду, теплі речі, засоби маскування та пересування засніженими ділянками.

На затриманих оформили адмінматеріали за статтею 204-1 КУпАП “Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України”.