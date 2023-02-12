У Ковелі п’яний водій збив двох неповнолітніх дівчат

Пригода трапилася учора, 11 лютого, близько 21 години по вулиці Володимирській.

33-річний ковельчанин, керуючи автомобілем Hyundai Santa Fe у стані алкогольного сп’яніння, виїхав на тротуар та здійснив наїзд на двох дівчат, віком 15 та 16 років.

Під час проходження освідування на визначення стану сп’яніння на місці, «Драгер» показав 1,13 проміле алкоголю в крові.

Обидві пішохідки отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували у відділення травматології Ковельського МТМО.

Транспортний засіб поліцейські вилучили та помістили на арештмайданчик.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

Водієві загрожує до трьох років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років. Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Волинської області