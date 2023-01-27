За держзраду судитимуть колишнього керівника Херсонського слідчого ізолятора та його заступника
За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальні акти стосовно колишнього керівника Херсонського слідчого ізолятора та його заступника за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
Слідством встановлено, що обвинувачені під час окупації Херсона перейшли на бік ворога. Вони добровільно розпочали службу в окупаційному правоохоронному органі – так званому «Управлінні служби виконання покарань по Херсонській області». Один з обвинувачених обійняв посаду так званого «помічника начальника управління по дотриманню прав людини в кримінально-виконавчій системі», а інший став «старшим оперуповноваженим».
Отримавши псевдопосади, псевдопосадовці діяли в порушення міжнародних правових норм і стандартів поводження з ув’язненими. Погрожували та психологічно тиснули на ув’язнених через небажання отримувати російське громадянство або виконувати інші вказівки окупантів.
Обох викрито та затримано у Херсоні після звільнення міста Збройними Силами України.
Наразі вони утримуються під вартою, де й очікуватимуть на вирок суду.
Досудове розслідування здійснювалось слідчими теруправління ДБР у місті Мелітополі, оперативний супровід – УСБ України в Херсонській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.