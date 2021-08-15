У Києві чоловік з ножем напав на бригаду “швидкої”

На вулиці Зодчих в Києві чоловік з кинджалом напав на бригаду медиків.

Як повідомляє Київ Оперативний, медиків викликала матір чоловіка. Вона повідомила, що у нього сильний напад, “з рота йде піна”.

На виклик прибула бригада – лікар і двоє фельдшерів. Однак чоловік зустрів їх зі зброєю в руках. Один з фельдшерів зміг відштовхнути хворого і вони втекли вниз. Чоловік погнався за ними, на вулиці знайшов камінь і кинув його в машину швидкої.

Поліція прибула через 20 хвилин, але нападник втік. Пізніше він повернувся додому, де його і затримали. // Діло