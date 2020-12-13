У Києві чоловіку оголошено вирок за смертельне побиття знайомого

За чаркою алкоголю приятелі посварились та побились. Однак від отриманих травм один із чоловіків помер. Суд призначив зловмиснику покарання у вигляді семи років тюремного ув’язнення.

Подія трапилась наприкінці лютого минулого року. До Дніпровського управління поліції надійшов виклик про те, що у кімнаті гуртожитку виявлено чоловіка без ознак життя. Для документування події виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, а також екіпажі патрульних та лікарі.

Провівши першочергові слідчі дії правоохоронці встановили, що напередодні двоє чоловіків розпивали алкогольні напої у гуртожитку, де проживали. Під час застілля між ними виникла сварка та бійка. Після з’ясування стосунків товариші пішли спати, а на ранок один виявив іншого мертвим.

Правопорушником виявився 31-річний уродженець Кіровоградської області. Зібравши усі необхідні доказові матеріали, слідчі Дніпровського управління поліції повідомили фігуранту про підозру та після завершення досудового розслідування направили обвинувальний акт до суду. Вироком Дніпровського районного суду за скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, зловмисника засуджено до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва