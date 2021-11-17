У Києві чоловіку оголосили про підозру в розбещенні малолітньої падчерки

Зловмисник залишився наодинці із дівчинкою та вчинив відносно неї дії сексуального характеру. Після того, як про це дізналась матір потерпілої, чоловік втік і тривалий час переховувався від органів досудового розслідування. Наразі фігурант перебуває під вартою, йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

До столичної поліції звернулась місцева мешканка із повідомленням про те, що співмешканець розбещував її малолітню доньку. Для з’ясування усіх обставин події на місце терміново виїхали слідчо-оперативна група та співробітники ювенальної превенції.

За інформацією тимчасово виконуючого обов’язки начальника Подільського управління поліції Юрія Трембіцького, поліцейські опитали заявницю та встановили, що подія відбулась в той час, коли жінка перебувала на роботі:

«Скориставшись відсутністю жінки в оселі, зловмисник почав вчиняти дії сексуального характеру. Коли ввечері матір дівчинки повернулась додому, дізналась від дитини про те, що сталося, то одразу зателефонувала до поліції. На що підозрюваний вдався до втечі».

44-річний місцевий мешканець тривалий час переховувався від органів досудового розслідування, допоки його не розшукали ювенальні поліцейські. Слідчі встановили, що чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків.

«За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 156 Кримінального кодексу України – це розбещення малолітньої особи. За погодженням із місцевою окружною прокуратурою ми повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, на час досудового розслідування він перебуватиме під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого», — додав Юрій Трембіцький.

Відділ комунікації поліції Києва