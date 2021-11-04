У Києві чоловіку повідомили про підозру в підробленні довідок про ПЛР-тести українських та закордонних лабораторій

Фігурант продавав фальшиву документацію про негативний результат тестування на COVID-19 та медичні картки про вакцинування. За скоєне йому загрожує до п’яти років тюремного ув’язнення.

Нагадаємо, що у жовтні поточного року правоохоронці викрили чоловіка за підроблення довідок про ПЛР-тести українських та закордонних лабораторій. Правопорушником виявився киянин, 1973 року народження.

Поліцейські встановили, що фальшиві документи передавалися клієнтам туристичних фірм для виїзду за кордон. Також правопорушник продавав несправжні медичні картки для проведення вакцинації. Вартість довідок становила від 450 до 850 гривень, але фактично тестування не проводилося.

Слідчі повідомили правопорушнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1, 3 ст. 358 Кримінального кодексу України, це — підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів. Чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення осіб, які скористалися послугами та використали підроблені документи.

Відділ комунікації поліції Києва