У Києві двох приятелів судитимуть за крадіжки автодеталей

Зловмисники поцупили з транспортних засобів 150 заглушок на диски. На час досудового розслідування порушники перебували під цілодобовим домашнім арештом. Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Подія сталась влітку минулого року. Під час відпрацювання території Голосіївського району оперативники Головного та територіального управлінь поліції викрили двох чоловіків на викраденні заглушок на диски з емблемами транспортних засобів.

Слідчі вилучили у правопорушників 150 автодеталей та затримали їх у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це — 37- та 38-річні кияни, один з них раніше судимий за майнові злочини. Сума завданих збитків становить близько 20 тисяч гривень.

Слідчі Голосіївського управління поліції за процесуальним керівництвом територіальної прокуратури довели причетність спільників до вчинення двадцяти трьох епізодів злочинів, та повідомили їм про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України, — крадіжка, вчинена повторно за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає до п’яти років тюремного ув’язнення.

На час досудового розслідування підозрювані перебували під цілодобовим домашнім арештом. Наразі матеріали кримінального провадження зібрано та скеровано до суду для розгляду справи по суті.

Відділ комунікації поліції Києва