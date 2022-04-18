У Києві двом чоловікам повідомили про підозру за незаконне зберігання зброї та боєприпасів

Порушники представились працівниками тероборони міста, втім дана інформація не підтвердилась. Під час обшуку у зловмисників слідчі виявили автоматичну зброю, гранату, міну, тротил та гранатомет. Фігурантам загрожує до семи років тюремного ув’язнення.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення про конфлікт між двома громадянами, у ході якого один із них здійснив декілька пострілів у землю. За вказаною адресою на вулицю Генерала Наумова, що у Святошинському районі столиці, негайно прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.

Як розповіла слідча Святошинського управління поліції Наталія Баженова, під час з’ясування обставин чоловіки представилися працівниками територіальної оборони Києва, однак дана інформація не підтвердилася:

«У ході першочергових слідчих дій у 43-річного киянина, який здійснив постріли, вилучили автоматичну зброю зі знищеними номерними знаками та 87 набоїв до неї. Окрім того, в іншого фігуранта, 34-річного уродженця Київської області, вилучили гранату РГД-5 та запал УЗРГМ-2. Згідно з висновком експерта, дана зброя відноситься до бойової, а боєприпаси придатні до використання. Порушників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Походження вилучених предметів з’ясує слідство».

Окрім того, під час невідкладного обшуку у складському приміщенні одного із фігурантів слідчі вилучили ящик тротилу, протитанкову міну без запалу та ручний протитанковий гранатомет. Усе вилучене направлено на відповідні експертизи.

За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне носіння, зберігання вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових речовин без передбаченого законом дозволу. За погодженням із Святошинською окружною прокуратурою фігурантам повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва