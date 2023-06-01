На Прикарпатті затримали організатора незаконного каналу продажу вогнепальної зброї

В асортименті були автомати за 1500 доларів США, пістолети за 500, гранати за 50, а також набої різного калібру. Затримали «зброяра» під час збуту партії «товару».

Заблокували канал незаконного продажу зброї оперативники управлінь стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області, кримінальної поліції, слідчі обласної поліції спільно з обласним управлінням СБУ. Налагодив його функціонування 38-річний раніше засуджений мешканець Калуша. До продажу пропонував автомати, пістолети, набої до них та гранати. Залежно від виду озброєння ціна коливалася від 50 до 1500 доларів США за одиницю.

30 травня правоохоронці за силової підтримки спецпризначенців роти поліції особливого призначення затримали організатора під час збуту автомата АКСУ-74 з магазином та набоями до нього. Раніше під контролем правоохоронців було задокументовано ще один факт збуту зброї.

Також за місцем проживання затриманого та осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності, вилучили автомати, пістолети, глушники, гранату, набої різного калібру, обладнання та прекурсори, які використовуються для виготовлення наркотиків.

31 травня затриманому в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу Україні «зброяру» повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Після проведення ряду процесуальних заходів буде прийматися рішення щодо оголошення підозр причетним особам. Також встановлюються канали надходження зброї.

За незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами передбачена відповідальність – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України