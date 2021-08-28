У Києві готують підозру чоловіку, який на думку слідства, вбив та розчленував дружину

Чоловік наніс дружині близько 15-ти ударів ножем, після чого розчленував тіло та заховав у морозильну камеру. За злагодженої співпраці з правоохоронцями Черкащини оперативники встановили та затримали чоловіка у місті Черкаси.

27 серпня до поліції Києва звернувся місцевий мешканець. Чоловік виявив у квартирі свого родича, що розташована у будинку на проспекті Правди, фрагменти тіла жінки . За викликом виїжджали слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, криміналістична лабораторія, кінолог та судово-медичний експерт.

Начальник столичної поліції Іван Вигівський повідомив, що під час невідкладного обшуку слідчі виявили фрагменти тіла 40-річної уродженки Черкаської області. Поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний її 35-річний чоловік. Між подружжям постійно виникали сварки. Під час чергового з’ясування стосунків чоловік схопив ніж та завдав ним близько 15 ударів у живіт та груди дружини.

Після цього зловмисник розчленував її тіло та поклав фрагменти у морозильну камеру. Ще близько тижня фігурант жив у цій квартирі, але згодом виїхав у місто Черкаси.

«За нашим орієнтуванням правоохоронці Черкаської області менше ніж за три години затримали підозрюваного. Після втечі він перебував в оселі вбитої ним жінки та намагався скоїти самогубство, але поліцейські цьому завадили», — зазначив начальник поліції Києва.

Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За погодженням із Подільською окружною прокуратурою міста Києва слідчі готують фігуранту повідомлення про підозру та клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва