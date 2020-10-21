У Києві на хабарі затримано державного виконавця

Київською міською прокуратурою спільно з слідчими теруправління ДБР, розташованого у місті Києві спільно з ГУ СБУ у місті Києві та Київській області на одержанні неправомірної вигоди затримано державного виконавця та посередника (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, у серпні 2020 року старший державний виконавець Києво-Святошинського районного відділу державної виконавчої служби Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції висунув вимогу громадянину щодо передачі йому грошових коштів за винесення постанови про передачу на його користь автомобіля в рахунок примусового стягнення заборгованості за рішенням суду.

Свої послуги держвиконавець оцінив у 1 тис. доларів США та повідомив, що кошти необхідно передати посереднику, який допоможе з документами у ході переоформлення автомобілю.

Державного виконавця та посередника затримано на «гарячому» під час одержання ними неправомірної вигоди у сумі 28 тис. гривень.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура