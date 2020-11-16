У Києві оголосили підозру харків’янину за побиття громадянина іншої держави

Зловмисник вчинив бійку з продавцем через невдоволення цінами на одяг, який він збирався придбати. Тепер за скоєне він може провести до трьох років за ґратами.

На спецлінію 102 від перехожих надійшло повідомлення про бійку на території ринку на вулиці Світлицького. Для припинення правопорушення та встановлення усіх обставин події за вказаною адресою негайно виїхали екіпажі патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

На місці події від свідків правоохоронці дізнались, що до ринку завітав чоловік напідпитку, який одразу почав конфліктувати з продавцем через ціни на одяг, яким той торгував. Невдоволений покупець під час розпалу декілька раз вдарив свого опонента в обличчя, після чого зник з місця події, а потерпілого з травмою голови та переломом нижньої щелепи лікарі одразу госпіталізували до медичного закладу.

Поліцейські провели комплекс розшукових заходів та згодом встановили особу підозрюваного – ним виявився 35-річний уродженець Харкова, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

Слідчі повідомили правопорушнику про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За скоєне чоловіку загрожує виправні роботи на строк до двох років або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Києва