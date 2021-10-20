У Києві оголосили про підозру ще одному учаснику хуліганських дій на НСК «Олімпійський»

Під час футбольного матчу молодики влаштували бійку через зауваження щодо використання піротехнічних засобів. Наразі слідчі вручили підозру вже двом порушникам та продовжуюсь встановлювати інших осіб, причетних до події.

Нагадаємо, що 20 вересня поточного року на НСК «Олімпійський» під час футбольного матчу один із вболівальників зробив зауваження компанії хлопців щодо припинення використання файєрів, однак на зауваження вони не відреагували та перелізли через паркан до іншого сектору, де влаштували бійку.

Внаслідок події четверо осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та звернулися із відповідними заявами до Печерського управління поліції. Дії правопорушників слідчі кваліфікували за ч. 2 ст.296 Кримінального кодексу України — хуліганство.

Нещодавно поліцейські оголосили про підозру у скоєні цього злочину киянину, 1993 року народження. Наразі за погодженням із Печерською окружною прокуратурою слідчі повідомили про підозру ще одному правопорушнику. Ним виявився киянин, 1996 року народження. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Києва